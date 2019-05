Vor zwei Wochen präsentierte die Stadt die Siegerprojekte für das Koch-Areal.

Anna Raymann 24.05.2019 17:34

Vor zwei Wochen präsentierte die Stadt die Siegerprojekte für das Koch-Areal. «Alles wird gut», schreib Hochparterre. Wie es aber genau wird, können Interessierte in der Open-Air-Ausstellung direkt auf der künftigen Baustelle sehen. Aufgehängt an Wäscheleinen zeigen grossflächige Plakate, was auf den drei Baufeldern und der Fläche für den Quartierpark geschehen wird. Im Video erzählen die Bauträger von der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), Kraftwerk 1 und Senn Immobilienentwicklung sowie Grün Stadt Zürich, was sie an den Entwürfen überzeugt hat.

Die Ausstellung auf dem Parkfeld vis-à-vis Flurstrasse 85, läuft noch bis zum 14. Juni 2019. Am 05. Juni und am 12. Juni wird es eine öffentliche Führung geben.