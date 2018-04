Neuer Bereichsleiter ‹Archäologie und Denkmalpflege›

Text: Urs Honegger / 3.04.2018 12:18



Stefan Gasser wird neues Geschäftsleitungsmitglied im Amt für Städtebau der Stadt Zürich. Er wird ab 1. Juni 2018 den Bereich ‹Archäologie und Denkmalpflege› leiten.



«Im Zusammenhang mit dem Wachstum und der Verdichtung der Stadt ist der Umgang mit historischer Bausubstanz und damit das Thema Denkmalschutz von grosser Bedeutung», schreibt das Amt für Städtebau der Stadt Zürich heute in einer Medienmitteilung. Deshalb werde die Leitung des Bereichs ‹Archäologie und Denkmalpflege› neu in der Geschäftsleitung des Amts für Städtebau angesiedelt. Am 1. Juni 2018 übernimmt Stefan Gasser die Leitung des Bereichs ‹Archäologie und Denkmalpflege› und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung des Amts für Städtebau. «Stefan Gasser ist seit 2010 Leiter Denkmalpflege in Winterthur und mit den anspruchsvollen Aufgaben der wachsenden Stadt im Umgang mit baukulturellem Erbe bestens vertraut», heisst es weiter. Als gelernter Architekt mit Nachdiplomstudium Denkmalpflege und aufgrund seiner breiten beruflichen Erfahrung in denkmalpflegerischer Bauberatung sei er die richtige Person, um die Entwicklung und den Wandel von Zürich aktiv mitzugestalten.