Die Buchreihe ‹Die Kunstdenkmäler der Schweiz› gibt es neu als digitalisierte Datenbank im Internet. Leider kommt das Online-Archiv nicht über die Buchmetapher hinaus.

Urs Honegger 13.09.2019 16:28

Ehrlich gesagt, ich kannte sie nicht, die 137 schwarzen Bände der Reihe ‹Kunstdenkmäler der Schweiz›, von denen Kollege Werner Huber kürzlich an dieser Stelle berichtete, dass sie digitalisiert und in einer kostenlosen Datenbank zugänglich gemacht wurden. Heute auf jeden Fall interessiert mich, wie Print-Bestände ins Internet wandern und wie sie für die Nutzerinnen und Nutzer aufbereitet werden. Ich starte ‹KdS-online› auf der Karte, das implementierte Google Maps, auf der die bereits digitalisierten Kunstdenkmäler verortet sind. Ich zoome rein, zu mir nach Hause, naheliegend. So finde ich das ‹Reinachergüetli› an der Zürcher Freiestrasse. Der Pfeil auf der Karte führt mich zur ‹Detailansicht› mit dem entsprechenden Kartenausschnitt, einer Ansicht des Gebäudes vor 1864 und einem kurzen Text über die Baugeschichte: «Schreiner, Weinschenk und alt Verwalter zur Zimmerleuten, Salomon Holzhalb kaufte 1826 von Schumacher Johannes Widmer ein Gut in Hottingen», beginnt dieser. Dann lese...