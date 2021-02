So hätte «Gassa» aussehen können. Die Stimmbevölkerung der Stadt Schaffhausen hat das Projket abgelehnt. Fotos: Visualisierung: Stadt Schaffhausen

Mit 55 Prozent Nein-Stimmen lehnt die Stadt Schaffhausen die Vorlage «Gassa – Restaurant am Rhein mit Platzaufwertung» ab. Gut so.

Hans-Georg Bächtold 08.02.2021 17:56

Der Handlungsbedarf am Rheinufer in Schaffhausen beim Salzstadel ist bekannt: ein Entwicklungsgebiet mit historischem, städtebaulichem und landschaftsplanerischem Potential. Die städtischen Behörden wollten den Ort mit einem Restaurantprojekt aufwerten. Das Parlament war auch dafür. Eigentlich erfreulich – wer will nicht am Rheinufer endlich ein Bier trinken können? Nun ist das Vorhaben an der Urne mit 55 Prozent gescheitert. Der klare Entscheid freut mich.

Testplanung, Ideen, Wettbewerb

Was auch immer die Abstimmenden beim Ausfüllen der Stimmzettel gedacht haben – soll die Stadt auch noch ein Restaurant öffnen? Sind die Kosten von 2,18 Mio. Franken zu hoch? Muss der Autoparkplatz nicht erhalten bleiben? Ist das Projekt gut? Projekt sei ungenügend – das abgelehnte Projekt war ein Einzelschritt ohne Druck, ohne Sicht aufs Ganze. Das Nein bietet die Chance für eine Testplanung über das gesamte Areal am Rheinufer von den Fischerhäuser über den Salzstadel bis zum Gaswerkareal. Die vielen noch ungelösten Fragen wie Parkaufwertungen, Spielplätze, Strassenverlegung, die Anbindung an den Rhein sowie die zukünftige Nutzung des historisch wertvollen Salzstadels erfordern eine grossräumigere Planung entlang des Rheinufers von den Fischerhäusern bis zum Gaswerkareal. Stossend ist auch, dass die Stadt für «Gassa» wiederum keinen Wettbewerb ausgeschrieben hat. Der ist aber zwingend, wenn das Wort Baukultur auch in Schaffhausen gelten soll. Der Salzstadel - ein 350 Jahre altes und 80 Meter langes Gebäude direkt an der Wasserkante – kann durchaus mit einem Restaurant oder einer Bar bereichert werden. Ohne übergeordnete Idee, gibt das aber nichts Gescheites. Bis dann trinke ich gerne ein Bier in einer mobilen Buvette als Zwischennutzung.