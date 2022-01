Samuel Schultze und Wolfgang Hardt. Fotos: Derek Li Wan Po

Rahel Marti 28.01.2022 12:21

Sie gewinnen kleine Wettbewerbe, sie planen und bauen gigantische Projekte: Mit weit über 300 Mitarbeitenden ist Burckhardt+Partner eines der wenigen grossen Architekturbüros in der Schweiz (siehe Hochparterre Themenheft «Gross, aber oho», Januar 2016). Nun bekommt der Basler Supertanker einen neuen Kapitän: Wolfgang Hardt ist seit Anfang Jahr Co-CEO mit dem bisherigen Samuel Schultze. Während Hardt seit 2011 bei Burckhardt+Partner arbeitet, ist Schultze schon 37 Jahre an Bord, die letzten 12 davon als CEO; 2023 wird er pensioniert. Die Lösung entstand in einem vierjährigen Strategie-, Veränderungs- und Nachfolgeprozess.