Urs Honegger 25.03.2019 11:35

Meinrad Morger übergibt die Firma Morger Partner Architekten an Martin Klein und Henning König. Morger, der das Unternehmen 30 Jahre lang geleitet hat, bleibt als Partner und Verwaltungsratspräsident aktiv. «Der Schritt resultiert aus dem Wunsch, rechtzeitig die Verantwortung an die Partner zu übertragen, um in verlässlicher Kontinuität das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen und aus dem Anliegen, sich wieder vermehrt der Architektur im eigentlichen Sinne sowie der Lehrtätigkeit zu widmen», schreibt Meinrad Morger.