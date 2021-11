Der gemeinschaftlich genutzte ‹Cross Innovation Space›. Fotos: Waldrap

Noemi Grodtke 13.11.2021 08:00

Möglichkeitsräume Der Innovationsparks Biel von Waldrap Architekten präsentiert sich mit seiner mattschwarzen Rasterfassade nach aussen elegant und zurückhaltend. Die Innenräume sind durch ihr Tragwerk geprägt. 13.11.2021 08:00

Die Schweiz steht seit Jahren immer wieder auf dem Innovationssiegertreppchen. Projekte wie der Innovationspark Biel stärken diese Spitzenposition: Der strenge schwarze Riegel liegt zentral, direkt am Bahnhof. Er erinnert an eine gigantische Maschine, in der geforscht und produziert wird. Vier Forschungszentren und zwei Hochschulen, Start-ups und Unternehmen treffen hier in Werkstätten, Ausstellungsflächen und Begegnungsräumen aufeinander und können interdisziplinär zusammenarbeiten. Dieser Mix ist in der Schweiz einzigartig und soll schliesslich als Innovationsmotor funktionieren. ###Media_2### ###Media_3### Mit seiner stringenten mattschwarzen Rasterfassade aus Stahlprofilen präsentiert sich der Neubau nach aussen elegant und zurückhaltend. Die grossen Verglasungen gewähren Einblick in die Ausstellungsflächen und die dahinterliegende zweigeschossige Werkhalle. Ein ‹FabLab› im Erdgeschoss soll alle interessierten Bewohner der Stadt einbeziehen in Forschung und Produktion. Transparenz wird hi...