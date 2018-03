Modulart nun auch auf französisch

Text: Roderick Hönig / 22.03.2018 15:22

Vor knapp einem Jahr haben Bauart Architekten das Online-Magazin Modulart gegründet. Das «Labor für modulares Bauen» will systematische Denk- und Bauweise in verschiedenen Facetten beleuchten. Die Plattform sammelt Projekte, Studien und Forschungsarbeiten, rezensiert Bücher und blickt immer wieder zurück in die Architekturgeschichte, etwa mit einem Text zu Jean Prouvé oder zu Modularem Bauen der norditalienischen Nachkriegsmoderne. Neben Projekttexten (nicht nur zu Bauart-Bauten) und Berichten zu firmennahen Holzbauunternehmen findet man auch Unerwartetes: Tom Felber (Spiele-Spezialist bei NZZ und Watson) etwa schrieb bereits zwei Artikel zu modularen Spielen wie Matador, Kapla und Cuboro. Darin erfährt man etwa, dass der Anker-Bausteinkasten, 1875 erfunden vom Luftfahrtpionier Otto Lilienthal und seinem Bruder Gustav, heute als der Prototyp des Systemspielzeugs gilt.