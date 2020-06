Marko Bublic entwickelt Planungswerkzeuge mit ‹Mixed Reality›. Im Video-Interview erklärt er, was die Vermischung von Realität und Virtualität ausmacht.

Urs Honegger 23.06.2020 18:28

«Mixed Reality erlaubt die Fussgänger- Perspektive» Marko Bublic entwickelt Planungswerkzeuge mit ‹Mixed Reality›. Im Video-Interview erklärt er, was die Vermischung von Realität und Virtualität ausmacht. 23.06.2020 18:28

‹Mixed Reality› entsteht, wenn die reale Realität und die virtuelle Realität sich mit Hilfe einer Datenbrille, wie zum Beispiel Microsofts Hololens, vermischen. Die Firma Afca in Zollikofen entwickelt an diesem Schnittpunkt Anwendungen für Architekten und Planerinnen. Der Software-Entwickler Marko Bublic erklärt im Video-Interview, was dieser Bereich der Digitalisierung für die Architektur bedeutet....