Fotos: Jaromir Kreilinger

Daniela Meyer 23.09.2019 16:09

Mit Daunenjacke und altem Eastpak-Rucksack steht Walter Angonese am Bahnhof. Bozen ist der erste Zwischenhalt auf seiner wöchentlichen Reise ins Tessin. Es folgen Verona, Milano und Chiasso. Mindestens fünfeinhalb Stunden dauert die Anfahrt mit dem ÖV. Die Reise zum Nabel der Welt stellen wir uns anders vor. Für den Südtiroler Architekten aber bildet die Accademia di architettura in Mendrisio den Zugang zur internationalen Architektur. Während er in seinem Wohn- und Arbeitsort Kaltern kaum Kontakte zur lokalen Szene pflegt, schätzt er den Austausch mit Professorenkollegen und Studierenden im Tessin: «Das internationale Umfeld und die Diskussionskultur an der Accademia haben meine Fähigkeit zur Selbstkritik geschärft.» Dort lehre er nicht bloss, sondern er lerne auch selbst jeden Tag dazu. Das mag der Grund dafür sein, weshalb er die umständliche Reise auch nach zwölf Jahren engagierter Lehre noch gerne auf sich nimmt. Verantwortung lehren Schlammfarben und riesig steht das Modell im Zeichensaa...