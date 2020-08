Andres Herzog 10.08.2020 13:08

2015 initiierte Freiburg auf dem Areal der Bluefactory das Smart Living Lab, ein Forschungszentrum rund um die gebaute Umwelt von morgen. Geführt wird es von der EPFL, der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg und der Universität Freiburg. Derzeit forschen rund achtzig Wissenschaftlerinnen auf den vier Gebieten Bautechnologie, Innenraumqualität, Gebäudelebenszyklus und Energieeffizienz. Auf dem Areal steht auch der Pavillon ‹NeighborHub›, mit dem Studierende 2017 den internationalen Solar Decathlon gewannen. Bis 2023 baut der Kanton Freiburg nun für 25 Millionen Franken das neue Forschungsgebäude, das das klimaverträgliche Bauen voranbringen soll. Der Studienauftrag, den ein Team um Behnisch Architekten 2019 gewann, setzte auf volle Transparenz – ganz in der Logik der Wissenschaft. Die ausgewählten Teilnehmer präsentierten ihre Entwürfe an zwei Zwischenkritiken, an denen alle die Arbeiten der anderen einsahen, was Architektenkreise kritisierten. Das Verfahren verlangte zudem detail...