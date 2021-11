Dank der Vorspannung wirken die Betonelemente wie eine einzige Platte. Fotos: Stephan Rohrer

Andres Herzog 17.11.2021 18:01

Die Gotthard-Raststätte Erstfeld Süd ist eine Oase in der Verkehrswüste. Die 2018 neu in Holz gebaute Raststätte liegt einmalig zwischen Autobahn und Reuss, mit Sicht ins Schächental und direktem Zugang zum Fluss. Um ihn überquerbar zu machen und die Raststätte an den Wanderweg anschliessen zu können, gab der Verein Gottardo-Wanderweg eine Fussgängerbrücke in Auftrag. Ungewöhnlich ist nicht nur deren Konstruktion, sondern auch ihre Finanzierung. 350 Firmen und Privatpersonen unterstützten das Crowdfunding dafür und trugen 210 000 Franken zusammen. Die Raststätte verdoppelte den Betrag auf 400 000 Franken. Den Rest von 650 000 Franken trug der Verein bei, der die Brücke nach Fertigstellung der Gemeinde Erstfeld übergab. ###Media_2### ###Media_3### Das ist kein üppiges Budget für die Überwindung von 53 Metern. Doch der Ingenieur Jürg Conzett und sein Team haben sich etwas einfallen lassen: eine sogenannte Spannbandbrücke. Auf die unorthodoxe Konstruktion griff der Bauingenieur schon 1999...