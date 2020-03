Die ‹Uncensored Library› auf einer Insel in Minecraft.

Urs Honegger 13.03.2020 11:57

In der ‹unzensurierbaren Bibliothek› finden sich Artikel von Journalistinnen und Journalisten aus Ägypten, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien und Vietnam, die in ihren Herkunftsländern zensiert sind, beispielsweise Texte des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi und des vietnamesischen Rechtsanwalts und Aktivisten Nguyen Van Dai. Das Videospiel Minecraft – und damit die Texte in der Bibliothek – ist in allen diesen Ländern zugänglich. Die ‹Uncensored Library› kann als Karte für Minecraft auf der Website des Projekts heruntergeladen werden und dann im Spiel installiert werden.

Innenraum

Frontansicht