Roderick Hönig 29.03.2022 15:54

Im Rahmen des «Hawa Student Award 2023» sollen Studierende für ein ehemaliges Bürogebäude in Zürich einen Mikrokosmos planen, der alles für den Alltag bereithält – Geschäfte, Praxen, Coworking-Spaces, Gemeinschaftsräume, Besucherzimmer und Empfangstheke. Als Basis dient kein fixes Raumprogramm, sondern eine Auswahl an Wohngeschichten auf der Homepage. Aus diesen ergeben sich unterschiedliche Wohnformen und Bedürfnisse an die Infrastruktur, für die es neue Lösungen und kreative Konzepte braucht.