Eine Decke für die Swiss Art Awards: Je nach Geräuschen und Bewegungen der Gäste verändert sie sich. Fotos: Taiyo Onorato / Nico Krebs

Mirjam Kupferschmid 06.11.2021 08:00

Ein Festzelt, ein Dach, eine Wolke – das Tuch, das in der Halle 3 der Messe Basel schwebt, lässt viele Assoziationen zu. Die Installation des Architekturbüros Edelaar Mosayebi Inderbitzin für die Swiss Art Awards widmet sich der Verbindung zwischen Mensch und Architektur. 2019 gewannen sie gemeinsam mit Fabian Bircher den Preis in der Kategorie Architektur. Nun galt es erstmals, statt eines Ausstellungsbeitrags eine architektonische Intervention zu gestalten. Entstanden ist ein leichtes, raumüberspannendes Tuch, das die Messehalle in eine Vielzahl neuer Räume gliedert. Ein Algorithmus überträgt Parameter wie den Geräuschpegel und die Bewegung der Menschen auf 42 Motoren, die über ebenso viele dünne Schnüre mit dem fast 2500 Quadratmeter grossen Tuch verbunden sind. Dieses hebt und faltet sich in Einklang mit der Stimmung im Raum, wirkt mal tröstlich, dann wieder bedrohlich. Es ähnelt in seiner Vergänglichkeit den Ausstellungswänden, wirkt durch die Textur und die Belichtung aber dennoch hochw...