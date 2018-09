Ausstellung „Unikum“ in der Architektur Galerie Berlin Fotos: Friederike Meyer

Thema Wohnen. Was stellt ein Schweizer Büro vom Format Meili, Peter & Partner dazu in Berlin aus? Mit «Unikum» zeigt die Architektur Galerie Berlin wieder einmal ein vieldeutiges Statement eines Büros jenseits einer Leistungsschau. Die Wandtapete fällt zuerst ins Auge: 110 verschiedene, mit feinsten Linien gedruckte Wohnungsgrundrisse sind darauf wie Ornamente verteilt. Es sind eigene Entwürfe des Büros sowie Referenzen von Alvar Aalto über Ernst Gisel und Paulo Mendes da Rocha bis hin zu Hans Scharoun und Frank Lloyd Wright. «Viele Architekturbüros pflegen heimlich Nachschlagewerke favorisierter Grundrisse – wir plünderten nicht nur diejenigen von Hans Scharoun und Otto Heinrich Senn – denn die immer wieder zur Hand genommenen Wegbereiter bilden den Anfang des Entwurfs und lassen erste sperrige Setzungen erkennen», erklären die Architekten im zur Ausstellung erschienen Buch.

In der Mitte des tapezierten Ausstellungsraumes steht eine Installation, die sich nach und nach als Wohnmöbel der eigenwilligen Art erschließt. Mal Zitat, mal edel ausgeformt. Die Dunstabzugshaube wird zur Skulptur, die Duschwanne zitiert eine Feuerschüssel, eine gebogene Wand aus Metall und Holz rahmt das Bad, wird zu Garderobe und Wohnraum, den ein Sessel mit Gebrauchsspuren definiert. Geht es um das Persönliche des Wohnens im anonymen Weiß der Galerie? Oder um das Spannungsfeld zwischen Individualität, bezahlbarem Wohnen und Standardprodukten? Wollten die Architekten hier favorisierte Materialien und ihren Zugang zur Handwerklichkeit ausstellen? Wer das Buch liest, erfährt, dass es sich auch um Elemente einer Studie für ein Stahlhaus in Zürich handeln könnte.

Schließlich verweisen gerahmte Detail- und Gerüstfotos an der Wand auf die jüngste, erst zwei Jahre alte Geschichte des Büros, die 1987 als Meili & Peter Architekten begann und seit 2016 als Meili, Peter & Partner Architekten unter der Leitung von Markus Peter, Patrick Rinderknecht und Alice Hucker neu geschrieben wird. Mehrere Projekte sind derzeit im Bau – vom Neubau des Hotel Dolder Waldhaus in Zürich über den Firmensitz Max Felchlin AG in Ibach bis zur energetischen Sanierung der Wohnsiedlung Telli B&C in Aarau. In den kommenden Jahren werden wir sehen, wie und ob sich die Architektursprache verändert hat.