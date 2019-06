Marco Feusi wird CEO der HIAG Immobilien Holding.

Köbi Gantenbein 20.06.2019 11:35

Marco Feusi ist der neue CEO der HIAG Immobilien Holding. Feusi (47) ist Architekt mit wirtschaftlicher Ausbildung. Er arbeitete 18 Jahre bei Wüest Partner, zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsleitung. Er verfügt so über viel Wissen und Können in Bewertung von Immobilien und in Beratung von Firmen, was sie mit ihren Liegenschaften und Gebäuden tun sollen. Feusi löst am 1. Januar 2020 Felix Grisard ab, den Verwaltungsratspräsidenten, der auch als interimistischer CEO arbeitet.