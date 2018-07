Mall was Neues

Fast zeitgleich meldete die «LZ» am Samstag aus der Luzerner Altstadt: «Leere Lokale und Mieterwechsel häufen sich.» Trotz hoher Passantenfrequenz und begehrten Top-Lagen sei in der Luzerner Altstadt momentan einiges im Umbruch – sogar Grosshändler H&M, der letzten November eine neue Filiale in der Mall of Switzerland eröffnet und 2015 eine im Bahnhof Luzern eröffnete, verlässt den Standort an der Kapellgasse. Der Wegzug von H&M ist kein Einzelfall: Mehr als 20 Ladenlokale in der Altstadt haben in den letzten Monaten einen Mieterwechsel hinter, respektive vor sich – oder stehen leer, zeigt eine Fotostrecke entlang den Hauptachsen eindrücklich. Unabhängig davon kommentierte Matthias Daum in der «Zeit» von letzter Woche: «Ohne H&M» stirbt die Stadt». Und meint abschliessend: «Auch in der Schweiz wird man sich früher oder später ans Surren der Transportdrohnen gewöhnen müssen.»



Wir sind gespannt, wie es mit dem Detailhandel in Luzern und der ganzen Schweiz weitergeht. Sobald das neue Konzept der Mall steht, machen wir uns auf nach Ebikon, um genauer hinzuschauen. Kleine Notiz am Rand: Das deutlich kleinere Emmen-Center westlich von Luzern verzeichnet seit der der Eröffnung der riesigen Konkurrenz-Mall mehr Besucher als je zuvor.