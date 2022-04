Lacaton & Vassals Entwurf für das letzte Stück Maag-Areal soll nun doch gebaut werden. Fotos: Lacaton & Vassal

Alle Welt redet von Klima, Re-use und zirkulärem Bauen und die Swiss Prime Site Immobilien AG will die letzten Mauern des Maag-Areals abreissen? Seit dem Wettbewerb 2022, an dem die Fachjury das Projekt von Lacaton & Vassal empfahl und sich die Bauherrschaft für dasjenige von Sauerbruch Hutton entschied, bläst der SPS ein harter Wind entgegen. Architektinnen und Kulturakteure, Gemeinderäte und Heimatschützerinnen, Presse und BSA, niemand verstand, warum die Maag-Hallen uninspirierten Neubauten weichen sollen. Doch die Entwickler blieben stur. Sie wollten mit dem agilen Berliner Architekturbüro bauen, nicht mit den politisch-sperrigen Parisern. Punkt. Sie präferierten die saubere Lösung: Die alten Bauten kommen weg, und mit ihnen auch die bestehenden Nutzerinnen. Sie wollen Businessclub statt Bratwurst. Doch nun die überraschende Kehrtwende: «Wir haben Anne und Jean-Philippe beauftragt, ihr spannendes Projekt umzusetzen», teilte der Chief Investment Officer der SPS, Urs Baumann, am Donnerstagabend mit. Zu stark habe sich im vergangenen Jahr die Gesellschaft gegen den Ersatzneubau positioniert. Den Ausschlag habe schliesslich eine Reise nach Holland gegeben, wo man sich Beispiele des zirkulären Bauens angesehen habe. Selbst grosse Banken setzen dort voll auf das Thema. «Re-use ist dabei, im Immobilienmarketing eine hegemoniale Stellung einzunehmen, vor allem below-the-line», so Baumann. Als grosser Entwickler könne man es sich heute nicht mehr leisten, als Abbrecher dazustehen – die Süddeutsche Zeitung hatte einen Beitrag über die Maag-Diskussion im Mai 2021 mit «Die Abbrecher» betitelt. Das sitzt noch immer tief. Zum Medientermin erschien der CIO ohne Krawatte, sein Stromer-Velo stellte er vor dem Eingang der Hallen ab. Diese sollen nun mit wiederverwendeten und kompostierbaren Bauteilen ausgebaut werden, verriet er den anwesenden Journalistinnen. Es werde Co-wo...