Graphic: unfolded, Zurich

Rahel Marti 06.10.2020 17:10

Das hartnäckige Engagement der Parity-​ and Diversity Group am Architekturdepartement der ETH Zürich wirkt. So findet heute Abend die erste Ausgabe der Athena-Lectures statt. Sie werden vom ETH Wohnforum-ETH CASE zusammen mit der Gruppe organisiert. Die Vorlesungsserie wird bis 2021 acht «Weltklasse-​Wissenschaftlerinnen» ans Departement einladen – «die hellsten Köpfe, engagiertesten Rednerinnen und einflussreiche Persönlichkeiten» sollen an der ETH Hönggerberg Ideen und Gespräche zum Schwingen bringen.

Die erste Vorlesung findet noch online statt: Jetzt gleich um 18 Uhr spricht die syrische Architektin Marwa al-Sabouni zum Thema «Building for War: How Architecture Played a Role in the Syrian Conflict». Hier geht's zum Zoom-Link.

Morgen Mittwoch stehen die 5. Parity Talks auf dem Programm. Es sprechen Jane Hall, Brady Burroughs, Petra Van Brabandt, Khensani De Klerk und Solange Mbanefo. Nach dem Mittagessen finden parallele Workshops statt zu Themen wie «ETHics: Building a culture for speaking up» oder «Table manners: Investigating structures of Critique.»