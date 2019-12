Das neue Medien- und Sportzentrum von SRF in Zürich-Leutschenbach. Architektur: Penzel Valier.

Rahel Marti 10.12.2019 18:28

Lieber Axel Simon, Bedeutendst oder gestrig? Axel Simon kritisierte den lobenden Artikel im Werk, Bauen + Wohnen über den SRF-Neubau von Penzel Valier. Nun hat ihm die WBW-Redaktion geantwortet. 10.12.2019 18:28

Lieber Axel Simon, vorab: Es freut uns enorm, dass Hochparterre über eine aktuelle Architekturkritik in werk, bauen + wohnen berichtet. Der Artikel von Tibor Joanelly verdient in der Tat Beachtung. Ebenso wie der Bau selbst, das neue Medien- und Sportzentrum SRF von Penzel Valier – wir halten ihn für bedeutende Architektur. Axel Simon hat unseren Beitrag mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen. Es ist ihm unbegreiflich, dass ein konstruktiv so aufwändiges Gebäude unser Lob verdient: Soviel graue Energie, das kann nicht vorbildlich sein. Wir meinen: doch! Gute Architektur lässt sich nicht auf ein einziges Kriterium reduzieren, auch nicht auf Netto-Null. Beurteilen lässt sie sich auch nicht über Fotos und Pläne, sondern nur durch das eigene Erleben. Axel Simon verwirft den Bau, ohne ihn gesehen zu haben. Der konstruktive Aufwand für das SRF-Gebäude ist jedoch kein formaler Selbstzweck. Er ist notwendig, um auf einem engen Grundstück eine maximal flexible und offene Arbeitswelt einzurichten, di...