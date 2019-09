Der Orizuru-Tower in Hiroshima ist ein Werk von Hiroshi Sambuichi, dem Daylight Award Gewinner 2018 in der Kategorie Architektur..

Der Daylight Award wird auch 2020 wieder in den Kategorien Tageslichtforschung und Tageslicht in der Architektur vergeben. Das Nominierungsfenster ist bis zum 1. November 2019 offen.

Roderick Hönig 26.09.2019 17:32

Der Daylight Award wird alle zwei Jahre in den Kategorien Tageslichtforschung und Tageslicht in der Architektur vergeben. Besonderen Wert legt der Preis auf die Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis. Das Nominierungsfenster für den Daylight Award 2020 ist bis zum 1. November 2019 offen. Vorgeschlagen werden können Forscherinnen und Architekten. Der Daylight Award für den Bereich Architektur wird an eine Einzelperson oder eine Architektengruppe vergeben, deren Projekte eine einzigartige Nutzung von Tageslicht demonstrieren. Besonderes Augenmerk wird auf Architektur gelegt, welche die Gesamtqualität des menschlichen Lebens und seinen Wert für die Gesellschaft berücksichtigt.

Die Jury 2020: Marilyne Andersen, Professorin für nachhaltige Bautechnologien und Dekan der School of Architecture, Civil and Environmental Engineering an der EPFL; Anne Lacaton, Lacaton & Vassal, Paris; Juhani Pallasmaa, Architekt und Schriftsteller; Aki Kawasaki, Professor für Biologie und Medizin, Universität Lausanne; Koen Steemers, Professor für nachhaltiges Design, University of Cambridge; James Carpenter, James Carpenter Design Associates in New York.