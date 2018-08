Um den Lichtregen in der Kuppel des Louvre Abu Dhabi sichtbar zu machen mussten die Ingenieure von Transsolar Kontrast und Sichtbarkeit, Staub und Dämmerung, Divergenz des Sonnenlichts, minimale Größe der Öffnungen und Lichtreflexe unter einen Hut bringen

Fotos: Adam Scott und Anja Thierfelder

Roderick Hönig 14.08.2018 11:08

Der 23. Europäische Lichtkongress «Licht 2018» findet vom 9. bis 12. September in Davos statt. Der Kongress bringt Architekten, Innenarchitekten, Szenographen und Städteplaner mit Licht- und Elektroplanern, Leuchtenherstellern und Lichtforschern zusammen. Über 130 Fachfrauen, Spezialisten, Forscherinnen oder Lichtplaner geben ihr Wissen in Vorträgen, Diskussionsrunden oder Präsentationen weiter. In der neuen Reihe «Licht und Architektur» spricht etwa am 10. September Mike Guyer (Gigon / Guyer Architekten) zum Zusammenspiel von Licht und Raum, danach führt der Architekt persönlich durch eines der (Licht-)Schlüsselwerke des Büros, dem Kirchnermuseum. Am 11. September erklärt der Ingenieur Matthias Schuler (Transsolar Energietechnik), wie er den Lichtregen in der Kuppel des Louvre Abu Dhabi sichtbar machte. Ulrike Brandi (Ulrike Brandi Licht) redet ebenfalls am 11. September zur ihrer Zusammenarbeit mit dem Architekten Ian Ritchie anlässlich der Erweiterung der Royal Academy of Music in London. In den bewährten Reihen «Innenbeleuchtung», «Aussenbeleuchtung» und «Forschung & Entwicklung» reden weitere Spezialisten zu Themen wie Smart City, Human Centric Lightning oder Lichtsteuerung und LED.



