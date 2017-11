Licht 18: Call for Papers

Text: Roderick Hönig / 24.11.2017 11:48

Im September 2018 findet in Davos die «Licht 2018». Der 23. europäische Lichtkongress steht unter dem Thema «Kreative Lichtlösungen». Er ist ein internationales Forum für den konkreten Einsatz neuer Technologien im Alltag. Die «Licht 2018» wird alle zwei Jahre von den lichttechnischen Gesellschaften aus Deutschland, Österreich, Holland und der Schweiz (SLG) durchgeführt. Dieses Jahr stellt die Schweizer Lichtgesellschaft das Programm zusammen. In einem «Call for Papers» sucht sie nun Beiträge von sowohl Lichtplaner und Lichtdesigner als auch Innenarchitekten und Architekten, Städteplaner. Auch Fachleute öffentlicher Beleuchtung sowie Forscher, Ausbildner und Industrievertreter können sich mit einem Abstract eines Referats bewerben. Gesucht sind Referentinnen und Referenten, die anhand von Fallbeispielen den konkreten Einsatz von qualitativ hochstehender, neuer Beleuchtungstechnologien in folgenden Themen-Modulen aufzeigen: Licht und Architektur; Innenbeleuchtung; Aussenbeleuchtung; Forschung, Entwicklung und Automotive. Vom Der Kongress findet vom 9. bis 12. September 2018 statt, Einsendeschluss für Papers ist der 10. Februar.