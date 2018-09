Blick aus dem Hotel «Terrasse am See» Fotos: Hochparterre

Ivo Bösch 20.09.2018 14:09

Auf dem Bürgenstock und der Rigi schauen wir uns an einem Wochenende im Oktober Bahnen und Hotels, Bäder und Chalets an. Mit architektonischen Innovationen lockte Fritz Frey, Hausherr auf dem Bürgenstock ab 1953, viele Gäste auf den Berg. Als der Betrieb dann doch einschlief, liess er sich erst wiederbeleben, als Katar das Ressort mit frischem Geld aufpolierte. Wir nächtigen stilgerecht auf der anderen Seeseite im historischen Hotel «Terrasse am See». Auf der Königin der Berge, der Rigi, wandern wir am zweiten Tag auf einem stillgelegten Eisenbahntrassee und besichtigen wegweisende Ferien-Chalets namhafter Architekten. Für uns öffnen sich die Türen dieser charmanten Schmuckstückchen der Architektur.

Die Wanderung wird begleitet vom Historiker Miguel Garcia und dem Hochparterre-Redaktor Ivo Bösch.