Nachwuchsbüros aufgepasst: Die Bewerbung für den Foundation Award 2020 läuft.

Palle Petersen 14.10.2020 15:38

Der Foundation Award hilft jungen Architekturbüros dabei, ihren Platz in der Schweizer Architekturlandschaft einzunehmen. Für die Jury des Nachwuchspreises steht dabei nicht die Qualität des Gebauten an erster Stelle. Sie interessiert sich vor allem für das Selbstbild: Schafft es das Büro, seine Haltung nachvollziehbar und spannend darzustellen und einzuordnen? Kann es seine Arbeitsweise charakterisieren, seine Werte, seine Sicht der Dinge? Ist diese Haltung zeitgemäss? Ist sie eine Bereicherung für die Szene? Und spiegelt sie sich in den Projekten des Büros wider?

Den Foundation Award gibt es seit 2010. Einmal jährlich zeichnet er drei junge Schweizer Architekturbüros aus. Ihre Gründung darf nicht länger als vier Jahre zurückliegen. Der Sieger erhält IT-Infrastruktur und Publizität im Wert von über 17'000 Franken. Die Büros auf dem zweiten und dritten Rang erhalten Geldpreise. Die Trägerschaft des Awards bilden der Software-Distributor ComputerWorks, die Architektenplattform swiss-architects.com, der Online-Kultursender art-tv.ch, der Hardwarehersteller HP Hewlett Packard, das Schweizerische Architekturmuseum S AM, die Swissbau und Hochparterre.

Die Jury stützt sich bei ihrer Beurteilung auf das eingereichte Büroprofil der Teilnehmer, das knapp und mit wenigen Projekten das Besondere des Büros darstellt. Welche Form dieses hat, ist offen: ob als tiefgründige Philosophie, strukturierter Businessplan oder Sammlung poetischer Zeichnungen – je nach Mentalität der Architektinnen wird es anders aussehen. Selbstdarstellung ist eine seltene Stärke von Schweizer Architektinnen und Architekten. Hier ist sie gefragt.

Die Jury besteht aus:

Elias Baumgarten, Chefredaktion swiss-architects.com

Scott Lloyd, Architekt (TEN, Gewinnerbüro 2020)

Palle Petersen, Redaktor Hochparterre

Andreas Ruby, Direktor Schweizerisches Architekturmuseum

Annette Spiro, Architektin und Professorin ETH Zürich

Selina Walder, Architektin in Flims

Am 31. Oktober ist letzter Abgabetermin für den Foundation Award 2021. Alles Weitere auf foundation-award.ch.