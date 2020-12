Bau 1 steht, Bau 2 ist im Bau, davor der klein erscheinende Bau 52 von Roland Rohn. Fotos: Sarah Barth, Architektur Dialoge Basel

Ein dritter Turm von HdeM? Oder Baudenkmäler von Otto R. Salvisberg und Roland Rohn? Endlich wird in Basel darüber diskutiert, was am Kleinbasler Rheinufer in die Höhe wächst. Und die Kritik türmt sich zurecht.