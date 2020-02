Rahel Marti 03.02.2020 11:02

«For me Baukultur has two dimensions. The first concerns the decision-making environment through which we shape places and the tools we use for that job, what I call the 'urban design governance'. The second concerns the quality of the places that ultimately we shape and the value we add in the process, what we can call the ‘place value’. Measuring Baukultur must therefore encompass both processes and outcomes and the interaction between the two.» Matthew Carmona, Professor of Planning and Urban Design at University College London ###Media_2### ###Media_4### «Baukultur meint längst keine architektonische Qualität im engeren Sinne mehr. Sie steht im Wechselverhältnis zur Lebensqualität, die für die Menschen in und aus bebautem Raum entsteht. Es geht also vor allem darum, die materiellen wie mentalen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Gebäude und Räume Offenheit wie Sicherheit vermitteln, Nähe wie Abstand gestatten, Kommunikation wie Kontakt herstellen, auch ästhetisch...