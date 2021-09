Fenster, Bodenplatten oder Stahlträger: Alle diese Bauteile können wiederverwendet werden.

01.09.2021

Wenn die Architektur den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden will, muss die Wiederverwendung von Bauteilen zunehmen. Im Rahmen der Architekturwoche Basel soll mit dem Basel Pavillon eine radikale und ästhetische These für das zirkuläre Bauen mit wiederverwendeten Bauteilen formuliert werden. Dafür wird ein Katalog von gebrauchten, wiederverwendeten Bauteilen aus Abbruchprojekten in der Schweiz erstellt. Er umfasst verschiedene Baumaterialien, Typen und Massstäbe. Daraus wird ein Pavillon entwickelt, der im Mai 2022 im Rahmen der AWB dem Dreispitz-Areal in Basel eröffnet wird.

Jury

• Sumayya Vally, Architect, Founder & Principle of Counterspace, Johannesburg

• Chus Martinez, Head of the Institute of Art FHNW HGK, Basel / Ocean Space TBA21–Academy

• Emanuel Christ, Architect & Co-founder of Christ & Gantenbein, Professor ETH Zurich

• Maarten Gielen, Co-founder and Director of Rotor Deconstruction, Brussels

• Martin Weis, Head of Real Estate, Christoph Merian Stiftung, Basel

Experten (ohne Stimmrecht):

• Kerstin Müller, Managing director, Zirkular (component catalogue)

• Chrissie Muhr, Artistic director, Architekturwoche Basel

• Lukas Gruntz, Project direction, Architektur Basel

• Hans Emmenegger Contractor, Husner

• Giotto Messi, Structural engineer, Schnetzer Puskas Ingenieure, Basel