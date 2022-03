Der Kanton Basel-Stadt will die grauen Emissionen beim Bauen regulieren. Fotos: Andri Winteler

Andres Herzog 03.03.2022 16:33

Klimaoffensive in Basel Mehrere Vorstösse im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt wollen das klimagerechte Bauen voranbringen. Erstmals soll bei Baugesuchen auch die graue Energie mitberücksichtigt werden. 03.03.2022 16:33

Der Kanton Basel-Stadt will die Baubranche beim Klimaschutz stärker in die Pflicht nehmen. Die Spezialkommission «Klima» des Grossen Rats hat Ende 2021 ihren Schlussbericht vorgelegt, der vom Kanton verlangt, auch die graue Energie im Bausektor stark zu reduzieren. Basierend darauf haben nun die Parteien BastA, Grüne, Grünliberale und SP gemeinsam mehrere Vorstösse eingereicht. Eine erste Motion zielt auf die graue Energie bei Baugesuchen ab. Sie will bei Neubauten und grossen Umbauten eine Treibhausgasbilanzierung verlangen und Grenzwerte bestimmen, die über die Jahre stetig reduziert werden. Die zweite Motion will das Bau- und Planungsgesetz so anpassen, dass bei Bebauungsplänen Vorgaben zur Klimaverträglichkeit und Umgebungsgestaltung gemacht werden können. Weiter fordern die vier Parteien von der Regierung eine Strategie, um Netto-Null zu erreichen – sowohl in der Rolle des Kantons als Bauherr, als Planungsbehörde und als Bewilligungsbehörde. Der Kanton soll bei allen Wettbewerben und Aussc...