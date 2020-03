Was kann die Architektur gegen die Klimakrise tun? Friederike Kluge und Guillaume Habert geben Antworten – am 30. März im Kosmos in Zürich.

Klima im Kosmos

Friederike Kluge, Architektin und Mitinitiantin von ‹Countdown 2030›, und Guillaume Habert, Professor für Nachhaltiges Bauen, diskutieren am 30. März über Beton und Bilder, Umbau und Umdenken, Labels und Lust.

Palle Petersen 12.03.2020 11:23