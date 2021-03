Ausgehend vom Pausenplatz verbreitet sich die Klangcollage ‹Kaleidophon› in der und um die Schulanlage aus den 1960er-Jahren wellenartig. Fotos: Sonja Feldmeier

Die Künstlerin Sonja Feldmeier hat mit dem Sounddesigner Vojislav Anicic eine Klangskulptur für das Schulhaus Looren in Zürich konzipiert. Ihr ‹Kaleidophon› übersetzt Architektur in Klang.

Susanna Koeberle 10.03.2021 14:00

Klang, Kunst, Architektur Die Künstlerin Sonja Feldmeier hat mit dem Sounddesigner Vojislav Anicic eine Klangskulptur für das Schulhaus Looren in Zürich konzipiert. Ihr ‹Kaleidophon› übersetzt Architektur in Klang. 10.03.2021 14:00

Der Klang von Pausenglocken weckt Erinnerungen. Ähnlich wie Gerüche enthalten auch Klänge Informationen über Orte. Diese sind allerdings nicht klar fassbar, denn die Verknüpfungen zwischen Tönen und Orten sind so vielschichtig wie die Menschen, die diese erfahren. Solche Phänomene interessierten die Basler Künstlerin Sonja Feldmeier bei ihrer Kunst-und-Bau-Arbeit für das Schulhaus Looren in Zürich. Anlässlich seiner Instandsetzung konzipierte sie in Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Sounddesigner Vojislav Anicic eine Klangskulptur, an der Schülerinnen und Schüler mitwirken durften. ###Media_2### Feldmeier wollte der Architektur von Del Fabro und Gerosa aus den Jahren 1966 bis 1971 nichts Visuelles hinzufügen, sondern vielmehr darauf aufmerksam machen, dass jeder Bau auch ein Resonanzkörper sein kann. Ihr ‹Kaleidophon› besteht aus zwanzig Klangarrangements, die zu Beginn und am Ende der Pausen an unterschiedlichen Orten zeitlich versetzt erklingen. Ausgehend vom grossen Pausenp...