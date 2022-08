Urs Honegger 25.08.2022 12:16

Katar verhaftet protestierende Bauarbeiter Weil sie seit Monaten keinen Lohn erhalten haben, demonstrierten ausländische Arbeiter, die an Hotelprojekten für die Fussball-WM 2022 arbeiteten. Sie sollen verhaftet und zum Teil ausgeschafft worden sein. 25.08.2022 12:16

Die Arbeitsbedindungen in Katar, Austragungsland der im November beginnenden Fussballweltmeisterschaft, sind seit langem in der Kritik. Am Montag meldete die Nachrichtenagentur AP, dass mehrere ausländische Arbeiter verhaftet und teilweise ausgeschafft worden seien. Die Bauarbeiter, die an Hotelprojekten für die Fussball-WM 2022 arbeiteten, hätten demonstriert, nachdem sie seit sieben Monaten nicht bezahlt worden seien. Die katarische Regierung hatte versprochen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nach Ansicht von Mustafa Qadri, CEO der Organisation Equidem, die den Vorfall untersuchte, lassen die Festnahmen Zweifel an diesem Versprechen aufkommen. Die Regierung ihrerseits liess verlautbaren, sie nehme zur Kenntniss, dass die Arbeiter nicht bezahlt worden seien und komme für alle ausgebliebenen Löhne auf....