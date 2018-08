Jürg Conzett ist mit dem Fritz-Leonhard-Preis ausgezeichnet worden.

Fotos: Von Hans-Georg Bächtold

Jürg Conzett preisgekrönt

Jürg Conzett ist mit dem Fritz-Leonhard-Preis ausgezeichnet worden, dem Preis für herausragende Ingenieure der Ingenieurkammer Baden Württemberg. Eine Würdigung.

Hans-Georg Bächtold 20.08.2018 11:08

Der Schweizer Bauingenieur Jürg Conzett ist in Stuttgart mit dem 7. Fritz-Leonhardt-Preis ausgezeichnet worden. Dieser wird von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg und dem Verband beratender Ingenieure an herausragende Ingenieurpersönlichkeiten vergeben, in deren Werk sich Form, Funktion und Ästhetik vereinen. Mein Beitrag fasst die Laudatio von Stephan Engelsmann, dem Präsidenten der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, zusammen. Sieben Brücken - ausgewählte Aspekte in Conzetts Werk Conzett (1956) versteht es in hervorragender Weise, Ingenieurbauwerke, insbesondere Brücken, in ihre Umgebung zu integrieren. Ein gutes Beispiel ist sein bescheidener Steg über eine schmale Schlucht beim Pilzfelsen am Brückenweg Trutg dil Flem oberhalb von Flims. Der SIA hat dieses Vorhaben 2013 mit seinem Preis «Umsicht» ausgezeichnet. Ein Steg, der an Einfachheit kaum zu übertreffen ist. Mit einem kleinen Kunstgriff, nämlich der übergangslosen Verbindung des Steges mit den beidseitig angeordneten Zubringertrepp...