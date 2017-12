Joris Van Wezemael wird neuer SIA-Geschäftsführer

Am 5. Dezember 2017 wählte der Vorstand des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) Joris Van Wezemael zum neuen Geschäftsführer. Per 1. Juli 2018 folgt er auf Hans-Georg Bächtold, der nach neun Amtsjahren pensioniert wird. Wezemael ist Wirtschaftsgeograph und Architektursoziologe, leitete das ETH-Wohnforum und lehrte an der Universität Freiburg. Derzeit lehrt er als Privatdozent an der ETH Zürich und leitet bei der Pensimo-Gruppe die Anlagestiftung Adimora und ein Teilportfolio der Anlagestiftung Turidomus. An Veranstaltungen und in Artikeln ist er Hochparterre seit langem ein interessanter Austauschpartner und wird es hoffentlich bleiben. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei der neuen Aufgabe!