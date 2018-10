ITA on

Anna Raymann 30.10.2018 17:29

Mit drei Lectures pro Semester ist die Vorlesungsreihe der ITA kurzweilig, was sie aber nicht daran hindert, sich den grossen Themen anzunehmen. Ende November spricht Jan Wurm von der Firma ARUP zum Thema «Building Innovations». In der letzten Vorlesung in diesem Jahr ist Architekt Roger Boltshauser zu Gast und spricht unter dem Titel «Designing for Integration». Die Veranstaltungen finden jeweils ab 17.00 Uhr im Open Space 3 vom HIB-Gebäude am Institute of Technology in Architecture statt.