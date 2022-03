Ist das Gebäude von Jessenvollenweider ein Vorbild?

Jonathan Jäggi 01.03.2022 15:45

Bemerkenswert experimentell oder unzeitgemäss aufwändig? Am AUE-Haus und seiner Photovoltaikfassade in der Basler Altstadt scheiden sich die Geister. Am Veranstaltungsabend letzte Woche war man sich erstaunlich einig und lobte. In der Cafeteria im 7. Stock des Neubaus diskutierte Architekt Ingemar Vollenweider, die Architektin Ursula Hürzeler, der Kantonsbaumeister Beat Aeberhard und das Publikum das Gebäude. Wir haben beim abschliessenden Apéro Stimmen eingefangen. Wer mehr Zeit hat: Der zweite, folgende Film zeigt die Diskussion. Und im Heft Solaris #06 steht noch viel mehr.