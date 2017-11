Instrumente gegen den Wandel

Text: Meret Ernst / Lilia Glanzmann / 27.11.2017 13:15

Foto: Tomas Fryscak (Illustrationen)



Mit intelligenten Spiegeln, dem Roboter «Pepper» oder Augmented Reality Apps trotzen Detailhändler der Digitalisierung des Handels. Wir haben fünf Konzepte genauer angeschaut und laden zum Städtebaustammtisch.



Konzept 1: Kluger Spiegel

Modehäuser fürchten den Amazon-Effekt. Statt im Laden kaufen viele ihre Kleider lieber online. Damit sich die Vorteile des digitalen Einkaufens auch im Laden nutzen lassen, wird seit ein paar Jahren an digitalen Diensten in der Umkleidekabine getüftelt. Sie sollen das Auswählen und Anprobieren vereinfachen. Natürlich für die Kundin, aber auch für den Ladenbesitzer. Denn was bisher die persönliche Beratung leistet, übernimmt der Screen, so die Idee. Das wichtigste Interface in der Umkleide ist der Spiegel. Ein kritischer Blick, und die Entscheidung fällt gegen das ausprobierte Teil. Ist kein Personal in Rufweite und der Weg zur passenden Kollektionsgrösse zu weit, gibt es keinen Kauf. Einfacher wäre es, über einen Touchscreen die richtige Grösse oder das schickere Modell zu ordern. 2012 präsentierte Nadia Shouraboura, frühere Amazon-Managerin, mit ‹Woosh› eine Lösung. Über die entsprechende App scannt die Kundin im Laden die ausgesuchten Kleider, betritt die angegebene Kabine, in die das Gewünschte aus einem Schacht fällt. Was dem Blick in den Spiegel nicht standhält, verschwindet in einem zweiten Schacht, den Rest bezahlt sie gleich online. Damit verwandelt sich das Ladenlokal in einen Showroom ohne überfüllte Regale, hinter den Kulissen steckt ein Mini-Warenlager. Voraussetzung ist, dass alle Kleideretiketten mit Chips ausgestattet sind und die Kundin auf ihrem Smartphone die App installiert. Das sind zu viele Hürden. Durchgesetzt hat sich diese mit erheblichen Investitionen verbundene Version bisher nicht einmal in der Billigmode – zu sehr erinnerte das Prinzip wohl an einen Abfallschacht. Besser man kombiniert den smarten Spiegel mit Personal, das die Wünsche der Kundin aus der Kabine empfängt, diese zusammenträgt, dazu passende Teile kombiniert und persönlich in die Kabine bringt. Oak Labs, 2015 als Start-up von Ex-Ebay-Chefs gegründet, bietet einen solchen Spiegel an. Dabei kann die Kundin sogar das Licht in der Kabine passend zur Mode einstellen und zwischen Clubatmosphäre, Aquarium, dämmrigem oder weissem Licht wechseln. Meret Ernst



Konzept 2: Roboter weiss Rat

Der Name charakterisiert ihn schlecht. Pepper, der französisch-japanische Roboter, sieht weniger vif als vielmehr knuffig aus. Der kleine, weisse Roboter auf Rollen hat ein kugelrundes Köpfchen, Kulleraugen, gerundete Hüften. Seine Körpergrösse entspricht etwa der eines Sechsjährigen. Die fehlende Mimik kompensiert er durch aufleuchtende, farbige LEDs, die seine Augen umrunden. Die Stimme klingt hoch und künstlich. Streicht man ihm über das Köpfchen, wacht er auf. Er bewegt Kopf, Hände, Arme und Rumpf dank zwanzig eingebauter Motoren rund und fliessend. Ein halbes Kilo Last kann er halten und tragen. Einzig das Klacken der Gelenke erinnern daran, dass der Humanoide aus Kunststoff besteht. Ein Gyrosensor hält ihn aufrecht, auch wenn er davonrollt und seine Ärmchen gestikulieren. Rollt er voran, warnen ihn zwei Sonarsensoren und sechs Laserscanner vor Hindernissen. Gibt man ihm die Hand zeichnen Berührungsensoren die Bewegung auf. Vier Mikrofone, zwei Kameras und Abstandssensoren sorgen dafür, dass er herumstehende Personen und Hindernisse erkennt. Ein Gesichts- und ein Spracherkennungsprogramm ermöglichen die Kommunikation. Auf einfache Fragen weiss er Antwort. Wird es komplizierter, hilft das Display, das er vor seiner Brust trägt, weiter und verbindet an eine Auskunftsperson aus Fleisch und Blut.

So viel Technik kostet. Mehr als 20 000 Franken zahlt, wer einen kleinen Pepper einsetzen will. Das Glattzenturm in Zürich setzt seit März sechs solcher Roboter ein. Wie Kinder müssen sie erst lernen, mit ihrer Umwelt zu interagieren. Geschult werden sie von Avatarion, einem Unternehmen, das Robotern beibringt, was sie tun müssen. Das hat mit künstlicher Intelligenz noch nicht allzu viel zu tun. Braucht es auch nicht, denn der Roboter soll vor allem repetitive Aufgaben übernehmen und so das Personal entlasten. Bis Ende Jahr sollen die sechs Peppers so weit trainiert sein, dass sie aus dem bisher geschlossenen Geviert herausrollen, als wandelnde Informationssäule den Ortsunkundigen den Weg weisen und ihnen die Angst vor dem Roboter nehmen dürfen. Meret Ernst



Konzept 3: Fast wie echt

Apps mit Augmented Reality (AR) verbinden die Warenwelt, die im Internet abrufbar ist, mit dem Bild des realen Raums oder des Körpers, für den die Waren passen sollen. Wirkt das Sofa in der Ecke des Wohnzimmers nicht doch zu mächtig? Passt die Leuchte auf den Beistelltisch? Wie sehen die Turnschuhe aus dem Online-Shop an den eigenen Füssen aus? Das Smartphone bietet bereits den Zugriff auf das unendliche Archiv, der nächste logische Schritt sind mobile AR-Anwendungen. Sie überblenden in Echtzeit und interaktiv steuerbar das Bild der Realität mit virtuellen, dreidimensionalen Objekten. Voraussetzung dafür sind Kameras, Positionierungsprogramme und Bewegungssensoren in den Smartphones. Weiter gehört genügend Rechenleistung dazu, um die dreidimensionalen Modelle in bewegte Bilder hineinzurechnen. Auch die Betriebssysteme der Tablets und Smartphones müssen entsprechend ausgerüstet sein, damit die Apps laufen. Bereits gibt es erste Apps, mit denen Hersteller es den Kundinnen und Kunden erleichtern, ein Möbel auszuwählen. Ikea ging 2013 an den Start und bringt nun eine verbesserte Version heraus, die auf der Apple-Schnittstelle AR-Kit basiert. Der Hersteller Ply stellt seit letztem Frühling eine AR-App zur Verfügung. Damit können Möbel und Leuchten fotorealistisch in den eigenen vier Wänden bemustert und konfiguriert werden. Dafür muss man zuerst die App herunterladen – ebenso wie einen Marker, den man im A4-Format ausdrucken oder auf einem zweiten Tablet bildschirmfüllend anzeigen kann. Diesen Ausdruck oder das Tablet legt man auf den Boden oder auf den Tisch, startet die App und scannt den Marker. Nun weiss die App, wie sie die Möbel- und die Leuchtenmodelle in das Bild der Umgebung einfügen soll. Statt ins Möbelhaus zu pilgern, reicht der Griff zum Smartphone. Die Technik kompensiert mangelnde Vorstellungskraft. Doch räumliche Wahrnehmung ist schwierig zu täuschen. Noch wird das gerechnete Bild als solches erkannt. Meret Ernst



Konzept 4: Kauffenster

Um Kundinnen weg vom Bildschirm zu Hause in den Laden zu locken, gibt es auch eher verzweifelt wirkende Bemühungen. Dazu zählt die Digital Storefront. Sie bespielt eine Schnittstelle, die tief in der Kultur des Einkaufens verankert ist: das Schaufenster. Wie der Spiegel in der Umkleide scheint es einen Touchscreen zu assoziieren. Weshalb nicht gleich die Warenauslage digitalisieren, sodass sie mit wenigen Klicks bestellt und die Bestellung über das Smartphone abgewickelt werden kann? Mit dem Vorteil, dass man die Schwelle in den nicht mehr vorhandenen Laden gar nicht erst überwinden muss? 2013 kamen die ersten Anwendungen in den USA auf den Markt, als Toms, Sony und Rebecca Minkoff mit Ebay eine Partnerschaft eingingen. An gut frequentierter Passantenlage luden riesige Touchscreens dazu ein, die Sortimente durchzublättern. Die dabei generierten Daten von der Telefonnummer bis hin zum Eye-Tracking halfen den Unternehmen, ihr Sortiment weiterzuentwickeln. Ausserdem fiel der ganze Aufwand weg, einen Laden führen zu müssen. Tun das alle, entwickelt sich die Mall zu einem grossen Bildschirm. Damit erhielte Windowshopping eine völlig neue Bedeutung. Allein, die Freude über diese disruptive Technologie war etwas verfrüht, durchgesetzt hat sie sich nicht. Ein gescheiterter Versuch mehr auf dem Weg zur totalen Verschmelzung von On- und Offline-Handel. Meret Ernst



Konzept 5: Flächenfüller

Am 14. Februar 2004 eröffnete das japanische Modelabel ‹Comme des Garçons› den ersten Guerilla-Store in Berlin. Die Idee, Verkaufsflächen kurzfristig zu nutzen, hatte es bereits davor gegeben, damit aber wurde das Konzept massentauglich. Die Modebranche war in den Neunzigerjahren mit Supermodels und Edelboutiquen perfektionistisch und langweilig geworden. Da waren Guerilla-Stores willkommene Geheimtipps, die es abseits der eintönigen Flaniermeilen zu entdecken gab. Darüber hinaus war es viel günstiger und überraschender, die teuren Kleider an alte Wasserrohre zu hängen, auf Umzugskartons zu drapieren und den Putz von den Wänden bröckeln zu lassen – die Einrichtung soll ‹Comme des Garçons› damals gerade mal 3000 Euro gekostet haben. Wichtiges Detail: Das Lokal an der Chausseestrasse war frei geworden, weil die Betreiberinnen der Bertolt-Brecht-Buchhandlung die steigende Miete nicht mehr bezahlen konnten.

Aus den einst überraschenden Guerilla-Stores sind heute Pop-ups geworden. Noch immer werden Autogaragen zu Gourmetrestaurants umgenutzt oder Kinos zu Boutiquen. Vor allem aber ist ‹Pop-up› eine Worthülse, die dazu dient, leer stehende Ladenflächen sexy zu verpacken: An Lagen, wo früher nur Zehnjahresverträge denkbar waren, ist es plötzlich möglich, sich für drei Monate einzumieten. Etablierte Marken können testen, ob sich ein Geschäftsvorhaben an einem bestimmten Ort lohnt. Umsatzflauten werden durch saisonale Geschäfte aufgefangen. Neueinsteiger bekommen die Chance, zu günstigen Konditionen in die Branche einzusteigen. Kauflustige schliesslich sollen mit dem wechselnden Angebot unterhalten werden. Deshalb setzt auch die ‹Mall of Switzerland› auf Pop-up, oder eben: auf kurzfristige Mietverträge. Lilia Glanzmann