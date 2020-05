Köbi Gantenbein 25.05.2020 15:05

Die Sonne strahlt ins Zimmer. Seine hellen Holzwände haben im oberen Teil Rillen und Löchlein, die bauschigen Vorhänge bei den Fenstern sind gerafft, ein dunkel geölter Stäbchenparkett schliesst den Boden ab, er ist als Schwingboden so aufgebaut, dass das Zimmer zu einem Resonanzkörper wird. Tamburine, Schlaghölzer und Gitarren stehen herum. Aus dem Lautsprecher wummert Musik mit markanten Bässen. Ein kleines Mädchen liegt auf dem Boden und wiegt hin und her; sein Lehrer kniet neben ihm. Es hört seit Geburt nichts, es sieht nichts, und es kann sich nur schwer bewegen – aber es spürt die Musik, von Wellen durch die Luft und über den Boden getragen. Das Mädchen lernt Töne unterscheiden, es entspannt und spannt sich, es hört Geräusch nicht über die tauben Ohren, sondern über seinen Tastsinn. Und es lernt den Kontakt mit seinem Lehrer. «Sinne öffnen, Dialog ermöglichen», heisst die Schlagzeile auf dem Prospekt der ‹Tanne›, der Stiftung für Taubblinde, die in Langnau am Albis ihr «Kom...