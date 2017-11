Text: Lilia Glanzmann / 8.11.2017 07:56

Heute eröffnet im Ebikon die ‹Mall of Switzerland›. Am 12. Dezember diskutiert dort der Städtebau-Stammtisch zum Thema ‹Innenstadt, Mall oder Netz?› wie Einkaufen Orte verändert. Projekte wie die ‹Mall of Switzerland› zeigen die raumbildende Kraft von Einkaufszentren. Dabei spielt es eine Rolle, wie sich der Detailhandel im Zeichen der Digitalisierung verändert. Kommen die Kundinnen und Kunden nach Ebikon? Was empfängt sie vor Ort? Und welche Auswirkungen hat ein solches Einkaufszentrum auf die Stadt Luzern? Hochparterre lädt dazu an den Städtebau-Stammtisch. Es diskutieren Jan Wengeler, Centerleiter ‹Mall of Switzerland›, André Bachmann, Präsident City-Vereinigung Luzern, Marc Syfrig, Architekt, Luzern, und Gino Fiorentin, Experte für Geschäftsflächen bei Wüest Partner. Moderation Lilia Glanzmann und Werner Huber, Hochparterre. Melden Sie sich hier an.





Mit freundlicher Unterstützung von Emch Aufzüge.