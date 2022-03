Der Klimatechniker Klaus Daniels in seinem Haus in Pullach bei München. Fotos: Urs Walder

Axel Simon 26.03.2022 08:00

Ingenieur des guten Klimas Klaus Daniels (82) lehrte Haustechnik an der ETH und gilt als Experte des ökologischen und zukunftsorientierten Bauens. Sein Credo: Das ideale Haus hat kaum Technik. 26.03.2022 08:00

Mitte der 1960er-Jahre schwappte die Klimatechnik von Amerika zu uns. Als junger Ingenieur ging ich damals in die Schweiz zu einer Firma in Stäfa. Ich nutzte die Abende und Nächte dazu, mich weiterzubilden, und schrieb mein erstes Buch über Klimaanlagen. Mein Ziel war es, mit 30 Jahren eigenständig arbeiten zu können. Nach drei Jahren sagte mein Chef: «Lieber Daniels, Sie arbeiten gut, aber solange Sie nicht ‹Züritüütsch› reden, können Sie hier nicht aufsteigen.» Am nächsten Tag kündigte ich. Ich lernte einen Schweden kennen, der in Berlin das Ingenieurbüro HL-Technik gründete. Ich konnte mich beteiligen. Mit jedem grossen Auftrag gründete ich eine neue Filiale: Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg. Bis 1985 wuchsen wir auf 200 Mitarbeiter, 2001 waren wir 400 Leute in acht Niederlassungen. Wir hatten viele Auslandsprojekte und arbeiteten mit bekannten Architekten zusammen. Die Aufgabe lautete häufig: Entwickeln Sie ein Bürogebäude, im Sommer kühl, aber ohne Klimatechnik. Mit der...