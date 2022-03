Architekt Pierre-Alain Dupraz reicherte seinen Entwurf mit feinen Zitaten der Marke an. Fotos: Pierre-Alain Dupraz Architectes, Renderings: Filippo Bolognese

Werner Huber 30.03.2022 11:24

Das Büro des Genfer Architekten Pierre-Alain Dupraz wird den neuen Firmensitz von Caran d’Ache bauen. Sein Projekt setzte sich Ende 2021 in einem eingeladenen Wettbewerb unter zehn Architekten durch, wie der Schreibgerätehersteller Ende März mitteilte. Der Neubau ist der erste Baustein des Industrieparks Les Rouettes in Bernex bei Genf. Mit seiner Hauptfassade richtet er sich gegen den künftigen Boulevard des Abarois. Das Gebäude ist modular aufgebaut und enthält die Verwaltung, die Manufaktur mit den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und die weltweite Produktionsstätte. Ein Besucherzentrum soll den Kontakt zwischen der Marke und der Öffentlichkeit verstärken. ###Media_2### Bei seinem Entwurf liess sich der Architekt von Caran d’Ache-Merkmalen leiten: Ein Visual der Marke bot die Grundlage für die Zusammensetzungen und Überlagerungen der einzelnen Module, der doppelte Holzrahmen der Konstruktion erinnert an die Holzbretter, die die Minen bei der Herstellung von Bleistiften umschliessen. Ausserdem nehmen die mikroperforierten Aluminiumpaneele der Fassade die Form der Kunststoffeinlagen in den Farbstiftschachteln auf. Prägnant sind ausserdem die sechseckigen Oberlichter, die die Dachflächen durchstossen. ###Media_3### Im Zentrum der ‹Manufaktur›, wie Caran d’Ache seinen neuen Firmensitz nennt, liegt das grosse Lager. Darum herum sind die einzelnen Bereiche organisiert. Im Erd- und im ersten Obergeschoss ist die Produktion angesiedelt, im zweiten Obergeschoss sind die Verwaltung, die Schreibstube und die manuelle Verpackung untergebracht. Es ist vorgesehen, dass der Neubau Ende 2024 bezogen werden kann – hundert Jahre nach der Firmengründung durch Arnold Schweitzer. Seinen heutigen Sitz in Thônex bezog das Unternehmen zum fünfzigsten Geburtstag 1974. ###Media_4###...