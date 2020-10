Im Silo werden die Sekundärrohstoffe mit CO2 angereichert, bevor sie danach in der Betonmischanlage verarbeitet werden. (Foto: Eberhard)

Andres Herzog 27.10.2020 08:50

Beton ist das Baumaterial Nummer eins der Welt. Doch der Baustoff hat ein Ressourcen- und Klimaproblem. Beide will die Baufirma Eberhard mit einer neuen Betonrezeptur namens Zirkulit anpacken. «Die Rezeptur zeichnet sich durch den grösstmöglichen Sekundärrohstoffanteil aus und garantiert somit maximale Zirkularität», heisst es in der Medienmitteilung. Da Eberhard im Beton CO2 einlagert, wird der Klimafussabdruck kleiner. Pro Kubikmeter Beton kann Zirkulit 10 Kilogramm Kohlenstoffdioxid speichern. Das ist zwar nur eine minimale Reduktion der Treibhausgase, aber immerhin ein Beitrag. Die Qualität leidet darunter nicht. Der Recyclingbeton hat laut der Firma die gleichen statischen Eigenschaften wie Primärbeton und eignet sich für das ganze Haus. Der Kreislaufbeton soll ab nächsten Frühling verfügbar sein. Die Swiss Prime Site setzt die neue Rezeptur auf dem JED-Areal in Schlieren als erste Bauherrin ein.