Der Mischvorgang findet in einem sogenannten «Glove Bag» statt. Fotos: DLR

Im November startete eine Mission zur Internationalen Space Station ISS, die untersucht, wie Beton in Schwerelosigkeit aushärtet. Mit beteiligt am Experiment ist die Hochschule Luzern.

Andres Herzog 04.03.2022 10:31

Im November startete eine ungewöhnliche Mission zur Internationalen Space Station ISS. Im Rahmen des Experiments «Concrete Hardening» soll untersucht werden, wie Beton als Baustoff für Habitate bei Mond- und Mars-Missionen eingesetzt werden kann. Beteiligt am Projekt sind das Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, die Universitäten von Köln und Duisburg-Essen sowie die Hochschule Luzern. In transparenten Mischvorrichtungen untersuchen die Forscher, wie verschiedene Betonmischungen in Schwerelosigkeit aushärten. Das soll dereinst auch helfen, Beton ressourcensparender herzustellen. Die Betonproben werden im Juli zur Untersuchung zurück auf der Erde erwartet.