Roderick Hönig 29.03.2022 16:02

Zum 100-Jahre-Jubiläum transformiert IttenBrechbühl nicht nur seine Marke zu IB+, sondern lädt auch Architekturstudierende zu einem Ideenwettbewerb ein. Er knüpfe an die Geschichte des Unternehmens an, schreibt das Büro, denn die Gründerväter, Otto Rudolf Salvisberg und sein Protégé Otto Brechbühl, hatten eine Utopie des Lernens entwickelt, die 1928 zum ersten Rang im Wettbewerb für das Institutsgebäude Muesmatt der Universität Bern führte. Das Projekt inspirierte das Büro zum Ideenwettbewerb, der Antworten auf folgende Fragen liefern soll: Was ist der stärkste Eindruck des Lebensgefühls, was ist der Organismus, im Sinne Salvisbergs und Brechbühls, für die Zukunft des Lernens?