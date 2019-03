Die Antworten der Referentinnen der Parity Talks im Video.

Urs Honegger 11.03.2019 18:36

An den vierten ‹Parity Talks› des Architekturdepartements der ETH Zürich diskutierten Expertinnen, Professoren und Studierende über Chancengleichheit in der Architektur. Wir haben die Anwesenden gefragt, was sich am D-ARCH ändern muss, welche Massnahmen das Departement und die ETH umsetzen müssen und wie sie die momentane Situation einschätzen. Sehen Sie die Antworten im Video.