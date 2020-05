Schlusskritik über Zoom: Die Professoren Christoph Gantenbein und Emanuel Christ diskutieren mit ihren Studierenden die Semesterprojekte.

Das Departement Architektur der ETH Zürich hat diese Woche alle Schlusskritiken des Frühlingssemesters live ins Internet übertragen. Ein seltener Einblick in die Lehre am Hönggerberg.

Urs Honegger 29.05.2020 11:01

Die Schlusskritiken des Frühlingssemester am Departement Architektur der ETH Zürich sind komplett ins Netz verlegt worden. Auf der Plattform finalreviews.arch.ethz.ch zeigen alle Lehrstühle, woran sie in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Was eine Corona bedingte Notlösung ist, gibt einen seltenen Einblick in die Architekturlehre auf dem Hönggerberg und beweist, dass Architektur heute digital entworfen und vermittelt wird. Zuerst einmal offenbart die Startseite kompakt das Netzwerk am Departement Architektur: wer lehrt was, wer assistiert wen und wer lädt wen als Gast und Expertin zur Schlusskritik ein. Zum zweiten bietet die Plattform reichlich Material zu den Semesterarbeiten der Studierenden. Oft geht das zwar nicht über die konventionelle PDF-Slideshow hinaus. Beim Lehrstuhl von Annette Gigon und Mike Guyer sind aber zum Beispiel die Vorträge von Gastreferenten wie Lilitt Bollinger auf Video zu sehen. Adam Caruso dokumentiert sein Projekt als Tumblr-Site. Und bei Professorin Elli Mosayebi ...