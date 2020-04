Werner Huber 09.04.2020 08:04

René, Simone und François: Wer Ende des zwanzigsten Jahrhunderts in der Oberstufe den Französischunterricht besucht hat, kennt die drei. Im Lehrbuch ‹On y va!› begleiteten ganze Schülergenerationen die Jugendlichen auf ihrer Reise nach Paris. Kapitel für Kapitel lernten wir nicht nur die französische Sprache, sondern auch Paris kennen. Ab Leçon 13 änderten Schauplatz und Protagonisten. René, Simone und François tauchten nur noch sporadisch auf, und anstelle von Paris trat nun eine Tour de Romandie. So hörte ich im Französischunterricht erstmals von einer ‹Cité satellite› in Meyrin bei Genf, einer Raffinerie im neuenburgischen Cressier oder einem unterirdischen See in Saint-Léonard. Am meisten beeindruckten mich auf dieser Westschweizer Reise die Kirche von Hérémence im Wallis und die Staumauer Grande Dixence. Das war um 1978/79, und ich konnte es kaum erwarten, Kirche und Mauer in Natura zu sehen. 1980 war ich, noch ohne Kamera, erstmals da, und 1984 machte ich mich das zweite Mal auf ...