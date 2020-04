Werner Huber 02.04.2020 13:04

Die Berliner Grenzerfahrungen der letzten Bildschirmreisen waren durchdrungen von Geschichte und Geopolitik. Auf der Bildschirmreise #3 steht die Architektur im Zentrum, obschon auch hier die politische und historische Dimension eine wichtige Rolle spielt. Meine Reise, deren erste Zwischenetappe im Sommer 1987 Berlin war, führte nach Warschau. Von dort aus unternahmen wir einen dreitägigen Ausflug nach Norden in die ‹Dreistadt› Danzig, Sopot und Gdynia. Danzig (polnisch Gdansk) beeindruckte mit der wiederaufgebauten Altstadt, die Attraktionen in Sopot, dem früheren Seebad Zoppot, waren die über 500 Meter lange Seebrücke sowie der Kasten des Grand Hotel. Mit solchen Sehenswürdigkeiten konnte Gdynia nicht aufwarten. Hier lockte das Versprechen der in den 1930er-Jahren neu erbauten Stadt der Moderne. ###Media_2### Ihre Existenz hat die Stadt der Situation nach dem Ersten Weltkrieg zu verdanken, als Polen als souveräner Staat auferstand. Mit dem Polnischen Korridor erhielt das Land einen direkten Zuga...