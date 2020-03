Werner Huber 19.03.2020 12:03

Das Coronavirus schränkt unsere Bewegungsfreiheit ein. Fernreisen sind unmöglich, aber auch Ausflüge in der Nähe lassen sich nicht mehr unbeschwert geniessen. Das hindert uns aber nicht daran, über den Bildschirm mit der weiten Welt verbunden zu bleiben. In den kommenden Wochen nehme ich deshalb unsere Leserinnen und Leser in einer Serie mit auf Exkursionen durch die Schweiz, Europa und die Welt. Im Lauf der letzten fast vierzig Jahre habe ich rund 100'000 Fotos geschossen. Sie sind die Grundlage für die Bildschirmreisen. Die Bilder sind keine Profifotos, sondern Amateuraufnahmen, manchmal im guten, manchmal im schlechten Sinn. Aber sie widerspiegeln in ihrer Gesamtheit meine Auseinandersetzung mit Architektur und Stadt. Ein Stadtspaziergang vor Ort kann zwar durch nichts ersetzt werden. Die Bildschirmreise hat jedoch einen wesentlichen Vorteil: Sie ist weder örtlich noch zeitlich an das Hier und Jetzt gebunden, sondern kann unterschiedliche Epochen, allenfalls gar unterschiedliche Orte miteinander ver...